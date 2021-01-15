Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до щонайменше 35

Щонайменше 35 людей загинули внаслідок землетрусу в Індонезії, на острові Сулавесі вранці 15 січня, сотні людей поранені.

Тисячі людей покинули свої будинки посеред ночі. Влада заявила про численні зсуви, відключення електрики. Пошкоджено мости, понад 60 будинків, два готелі і офіс губернатора провінції.

Влада припускає, що число кількість загиблих може зрости. Пошуково-рятувальні операції тривають.

Раніше українські дипломати заявили, що інформації про постраждалих через землетрус в Індонезії громадян України наразі немає.

За даними Геологічної служби США, епіцентр нинішнього землетрусу магнітудою 6,2 зафіксували за 36 кілометрів на південь від району Мамуджу провінції Західне Сулавесі.

Напередодні в цьому ж регіоні стався підводний землетрус магнітудою 5,9, який пошкодив кілька будинків, але жертв не спричинив.

Індонезія – архіпелаг, де проживає 260 мільйонів людей. Землетруси, а також виверженнями вулканів і цунамі часто стають в Індонезії через її розташування на «Вогняному кільці», дузі вулканів і ліній розломів у басейні Тихого океану.