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19 січня 2021, Київ 15:05
Суспільство

Землетруси у Криму і Керченський міст: чому вчені знову заговорили про небезпеку підземних поштовхів?

Сімеїз взимку. Окупований Росією Крим.

Кримські сейсмологи та російська влада півострова повідомляють про підземні поштовхи біля узбережжя Криму. Землетруси, за їхніми словами, відбуваються під водою і до суші не доходять. Однак у Керчі недавно проявилися наслідки поштовхів біля узбережжя російської Анапи. Яка ймовірність небезпечного землетрусу в Криму? Чи є небезпека для Керченського мосту? Думки науковців зібрали Крим.Реалії.

Останнім часом землетруси реєструють біля узбережжя Краснодарського краю Росії і Туреччини. Наприкінці минулого і початку цього року кримським вченим теж вдалося зафіксувати як мінімум чотири землетруси на півострові та наслідки від поштовхів у сусідній Росії.

Новини з Керчі та Південного узбережжя Криму

На початку січня кримські вчені зафіксували два підземні поштовхи в Чорному морі біля Південного узбережжя Криму. Магнітуда першого, за попередніми даними, склала менш як три бали, заявив російським ЗМІ директор Інституту сейсмології та геодинаміки «Кримського федерального університету», кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Вольфман.

Були ознаки в Ялті у вигляді поштовхів, вібрацій і навіть відчувався якийсь гул
Юрій Вольфман

За його словами, поштовхи сталися вночі, тому багато кримчан їх не помітили.

«Вночі о 23:50 за місцевим часом стався поштовх. Через три хвилини стався повторний поштовх. Перший поштовх був сильнішим – магнітуда менш як три. Це було не дуже сильно, просто епіцентр розташовувався близько до Лівадії на шельфі Чорного моря, були ознаки в Ялті у вигляді поштовхів, вібрацій і навіть відчувався якийсь гул. Другий поштовх був слабшим», – сказав Юрій Вольфман.

Вигляд на Ай-Петрі, ілюстративне фото
Вигляд на Ай-Петрі, ілюстративне фото

Ці попередні дані були отримані з найближчої до епіцентру сейсмостанції. Усього їх на півострові дев'ять.

У кримському главку МНС Росії стверджують, що звернення з приводу підземних поштовхів до них не надходили. Водночас дехто все-таки помітив незвичайні явища тієї ночі.

Торік у грудні у Криму також відчули наслідки землетрусу, що стався біля узбережжя російської Анапи. Голова ДУП «Вода Криму» Володимир Баженов стверджував, що через поштовхи в Чорному морі поблизу цього російського міста в Керчі пошкодилися чавунні водоводи.

Голова підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов
Голова підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов

Наслідки поштовхів усунули в Керчі на початку січня.

Невеликі землетруси зафіксували поблизу Алушти торік 24 і 27 жовтня, стверджує директор Кримського республіканського центру сейсмічної та зсувної небезпеки Юліан Бурим.

За його словами, за кілька днів до цього датчики центру зареєстрували сплеск рівня радону в Червоній печері в селі Перевальне Сімферопольського району.

Представники центру раніше встановили шість радонових датчиків у печерах і місцях тектонічних розломів на півострові. З їхньою допомогою розраховують вимірювати рівень радону в печерах і таким чином прогнозувати землетруси.

Помилкова тривога?

На сьогодні у світі немає приладів і методів, здатних прогнозувати точний час і стовідсоткову можливого землетрусу.

Учені відстежують процеси у земній корі і роблять прогнози.

У 2017 році російські ЗМІ оголосили про ймовірність великого землетрусу в Криму, що очікувався «протягом доби». Ці дані базувалися на прогнозі згаданого вище Юліана Бурими.

Чутки про можливий землетрус біля Ялти швидко поширилися Південним узбережжям Криму та викликали паніку серед частини місцевих жителів. У соцмережах ялтинці цікавилися один в одного, як поводяться домашні тварини, радили не ночувати в багатоповерхівках і тримати напоготові гроші та документи.

У кримському главку МНС Росії тоді закликали кримчан зберігати спокій і стверджували, що прогноз є безпідставним.

Після цієї історії відразу кілька російських експертів заявили, що сейсмологічна ситуація в зоні чорноморського узбережжя Криму не викликає побоювань, а передумов для сильного землетрусу там немає. Поштовхи магнітудою понад шість балів, за їхніми словами, можливі лише в районі Ялти, також є сейсмічне навантаження на «Ластівчине гніздо».

«Ластівчине гніздо»
«Ластівчине гніздо»

Але знову ж таки, ні точних дат, ні точного часу можливих землетрусів сейсмологічні дослідження не дають.

Чи загрожують Криму руйнування?

У результаті природних процесів Крим періодично струшує підземними поштовхами, однак вони незначні та жителі півострова їх практично не відчувають. Проте, історії відомі випадки сильних землетрусів у Криму

У січні 2020 року Юрій Вольфман заявляв, що кримський півострів є сейсмонебезпечним регіоном, тому «не можна виключати ймовірність землетрусів, у тому числі досить інтенсивних».

Про ймовірність потужних землетрусів у Криму говорить і заступник директора Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України Олександр Кендзера.

Заступник директора Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України Олександр Кендзера
Заступник директора Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України Олександр Кендзера

За його словами, така ймовірність зберігається, оскільки півострів розташований у межах потужного сейсмічного поясу.

«Яких величин землетруси можуть бути в Криму, відомо. Найпотужніші землетруси, які були зафіксовані там у минулому столітті, сталися в 1927 році. Їх було два потужністю вісім і дев'ять балів із 12 можливих. У XXI столітті землетрусів в Україні і, зокрема, в Криму не було. Але це не означає, що вони не можуть виникнути», – заявив він Крим.Реалії.

Серед кримських об'єктів, яким може загрожувати руйнування в результаті потужного землетрусу, Олександр Кендзера називає міст через Керченську протоку.

Керченський міст
Керченський міст
Прямо під ним проходить межа розділу двох тектонічних плит
Олександр Кендзера

«Сейсмічні дослідження дозволяють прогнозувати ситуацію в разі землетрусів у місцях житлових будинків та інших об'єктів, включаючи міст, який з'єднує Крим і Росію. Прямо під ним проходить межа розділу двох тектонічних плит. Очевидно, що ці плити можуть зміщуватися або повертатися щодо одна одної. При цьому виникають досить сильні землетруси. Підземні поштовхи, які були в Анапі, саме показують активні структури, на яких теж можуть виникати досить сильні землетруси», – стверджує вчений.

Населенню і владі потрібно контролювати, чи будуються будинки сейсмостійкими. Тому що вбивають людей не землетруси
Олександр Кендзера

Олександр Кендзера вважає, що побоюватися кримчанам варто не самих землетрусів, а забудовників, які не забезпечують сейсмостійкість об'єктів. Тому рекомендує кримчанам активніше контролювати процес забудови регіонів.

«Щоб уникнути руйнувань у зв'язку з можливими землетрусами, при будівництві будівель і будинків застосовують матеріали та технології з урахуванням сейсмостійкості. Населенню і владі потрібно контролювати, чи будуються будинки сейсмостійкими. Тому що вбивають людей не землетруси, а погано зведені будинки або інші будівлі», – пояснює він.

Село Маяк неподалік Алушти, ілюстративне фото
Село Маяк неподалік Алушти, ілюстративне фото

Чи повториться в Криму 1927 рік?

«Кримсько-Чорноморський регіон належить до числа сейсмоактивних і сейсмонебезпечних. У базі даних щодо Криму згадується приблизно 3000 землетрусів, 40 із яких були вельми руйнівні. Сейсмологи стверджують, що між кримськими землетрусами проходить 80-100 років. Якщо це дійсно так – ми вступили в небезпечний період: востаннє Крим постраждав від руйнівного землетрусу в 1927 році. Життя покаже, чи так це», – пише кримський історик Гульнара Бекірова, описуючи подробиці масштабного кримського землетрусу 1927 року.

Того року в Криму сталися два землетруси з різницею в три місяці – в червні та вересні. В результаті в Ялті, Алупці та Гурзуфі були зафіксовані цунамі. Історик згадує спогади місцевих жителів про «море, що начебто кипіло», вогненні стовпи та завіси за 30 кілометрів від узбережжя Севастополя.

Потужні поштовхи у вісім і дев'ять балів стали причиною руйнування будівель берегової смуги від Севастополя до Алушти, в тому числі палацу «Ластівчине гніздо». В результаті землетрусів загинули три людини, десятки отримали травми.

Олександр Кендзера каже, що після кожного землетрусу «починається така перебудова тектонічних структур і земної кори, що шансів повторення землетрусу там знову немає». Періодичність землетрусів, за його словами, є лише «умовною ознакою» того, що він може статися знову, але не гарантує цього.

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