Землетруси у Криму і Керченський міст: чому вчені знову заговорили про небезпеку підземних поштовхів?

Кримські сейсмологи та російська влада півострова повідомляють про підземні поштовхи біля узбережжя Криму. Землетруси, за їхніми словами, відбуваються під водою і до суші не доходять. Однак у Керчі недавно проявилися наслідки поштовхів біля узбережжя російської Анапи. Яка ймовірність небезпечного землетрусу в Криму? Чи є небезпека для Керченського мосту? Думки науковців зібрали Крим.Реалії.

Останнім часом землетруси реєструють біля узбережжя Краснодарського краю Росії і Туреччини. Наприкінці минулого і початку цього року кримським вченим теж вдалося зафіксувати як мінімум чотири землетруси на півострові та наслідки від поштовхів у сусідній Росії.

Новини з Керчі та Південного узбережжя Криму

На початку січня кримські вчені зафіксували два підземні поштовхи в Чорному морі біля Південного узбережжя Криму. Магнітуда першого, за попередніми даними, склала менш як три бали, заявив російським ЗМІ директор Інституту сейсмології та геодинаміки «Кримського федерального університету», кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Вольфман.

Були ознаки в Ялті у вигляді поштовхів, вібрацій і навіть відчувався якийсь гул

За його словами, поштовхи сталися вночі, тому багато кримчан їх не помітили.

«Вночі о 23:50 за місцевим часом стався поштовх. Через три хвилини стався повторний поштовх. Перший поштовх був сильнішим – магнітуда менш як три. Це було не дуже сильно, просто епіцентр розташовувався близько до Лівадії на шельфі Чорного моря, були ознаки в Ялті у вигляді поштовхів, вібрацій і навіть відчувався якийсь гул. Другий поштовх був слабшим», – сказав Юрій Вольфман.

Ці попередні дані були отримані з найближчої до епіцентру сейсмостанції. Усього їх на півострові дев'ять.

У кримському главку МНС Росії стверджують, що звернення з приводу підземних поштовхів до них не надходили. Водночас дехто все-таки помітив незвичайні явища тієї ночі.

Торік у грудні у Криму також відчули наслідки землетрусу, що стався біля узбережжя російської Анапи. Голова ДУП «Вода Криму» Володимир Баженов стверджував, що через поштовхи в Чорному морі поблизу цього російського міста в Керчі пошкодилися чавунні водоводи.

Наслідки поштовхів усунули в Керчі на початку січня.

Невеликі землетруси зафіксували поблизу Алушти торік 24 і 27 жовтня, стверджує директор Кримського республіканського центру сейсмічної та зсувної небезпеки Юліан Бурим.

За його словами, за кілька днів до цього датчики центру зареєстрували сплеск рівня радону в Червоній печері в селі Перевальне Сімферопольського району.

Представники центру раніше встановили шість радонових датчиків у печерах і місцях тектонічних розломів на півострові. З їхньою допомогою розраховують вимірювати рівень радону в печерах і таким чином прогнозувати землетруси.

Помилкова тривога?

На сьогодні у світі немає приладів і методів, здатних прогнозувати точний час і стовідсоткову можливого землетрусу.

Учені відстежують процеси у земній корі і роблять прогнози.

У 2017 році російські ЗМІ оголосили про ймовірність великого землетрусу в Криму, що очікувався «протягом доби». Ці дані базувалися на прогнозі згаданого вище Юліана Бурими.

Чутки про можливий землетрус біля Ялти швидко поширилися Південним узбережжям Криму та викликали паніку серед частини місцевих жителів. У соцмережах ялтинці цікавилися один в одного, як поводяться домашні тварини, радили не ночувати в багатоповерхівках і тримати напоготові гроші та документи.

У кримському главку МНС Росії тоді закликали кримчан зберігати спокій і стверджували, що прогноз є безпідставним.

Після цієї історії відразу кілька російських експертів заявили, що сейсмологічна ситуація в зоні чорноморського узбережжя Криму не викликає побоювань, а передумов для сильного землетрусу там немає. Поштовхи магнітудою понад шість балів, за їхніми словами, можливі лише в районі Ялти, також є сейсмічне навантаження на «Ластівчине гніздо».

Але знову ж таки, ні точних дат, ні точного часу можливих землетрусів сейсмологічні дослідження не дають.

Чи загрожують Криму руйнування?

У результаті природних процесів Крим періодично струшує підземними поштовхами, однак вони незначні та жителі півострова їх практично не відчувають. Проте, історії відомі випадки сильних землетрусів у Криму

У січні 2020 року Юрій Вольфман заявляв, що кримський півострів є сейсмонебезпечним регіоном, тому «не можна виключати ймовірність землетрусів, у тому числі досить інтенсивних».

Про ймовірність потужних землетрусів у Криму говорить і заступник директора Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України Олександр Кендзера.

За його словами, така ймовірність зберігається, оскільки півострів розташований у межах потужного сейсмічного поясу.

«Яких величин землетруси можуть бути в Криму, відомо. Найпотужніші землетруси, які були зафіксовані там у минулому столітті, сталися в 1927 році. Їх було два потужністю вісім і дев'ять балів із 12 можливих. У XXI столітті землетрусів в Україні і, зокрема, в Криму не було. Але це не означає, що вони не можуть виникнути», – заявив він Крим.Реалії.

Серед кримських об'єктів, яким може загрожувати руйнування в результаті потужного землетрусу, Олександр Кендзера називає міст через Керченську протоку.

Прямо під ним проходить межа розділу двох тектонічних плит

«Сейсмічні дослідження дозволяють прогнозувати ситуацію в разі землетрусів у місцях житлових будинків та інших об'єктів, включаючи міст, який з'єднує Крим і Росію. Прямо під ним проходить межа розділу двох тектонічних плит. Очевидно, що ці плити можуть зміщуватися або повертатися щодо одна одної. При цьому виникають досить сильні землетруси. Підземні поштовхи, які були в Анапі, саме показують активні структури, на яких теж можуть виникати досить сильні землетруси», – стверджує вчений.

Населенню і владі потрібно контролювати, чи будуються будинки сейсмостійкими. Тому що вбивають людей не землетруси

Олександр Кендзера вважає, що побоюватися кримчанам варто не самих землетрусів, а забудовників, які не забезпечують сейсмостійкість об'єктів. Тому рекомендує кримчанам активніше контролювати процес забудови регіонів.

«Щоб уникнути руйнувань у зв'язку з можливими землетрусами, при будівництві будівель і будинків застосовують матеріали та технології з урахуванням сейсмостійкості. Населенню і владі потрібно контролювати, чи будуються будинки сейсмостійкими. Тому що вбивають людей не землетруси, а погано зведені будинки або інші будівлі», – пояснює він.

Чи повториться в Криму 1927 рік?

«Кримсько-Чорноморський регіон належить до числа сейсмоактивних і сейсмонебезпечних. У базі даних щодо Криму згадується приблизно 3000 землетрусів, 40 із яких були вельми руйнівні. Сейсмологи стверджують, що між кримськими землетрусами проходить 80-100 років. Якщо це дійсно так – ми вступили в небезпечний період: востаннє Крим постраждав від руйнівного землетрусу в 1927 році. Життя покаже, чи так це», – пише кримський історик Гульнара Бекірова, описуючи подробиці масштабного кримського землетрусу 1927 року.

Того року в Криму сталися два землетруси з різницею в три місяці – в червні та вересні. В результаті в Ялті, Алупці та Гурзуфі були зафіксовані цунамі. Історик згадує спогади місцевих жителів про «море, що начебто кипіло», вогненні стовпи та завіси за 30 кілометрів від узбережжя Севастополя.

Потужні поштовхи у вісім і дев'ять балів стали причиною руйнування будівель берегової смуги від Севастополя до Алушти, в тому числі палацу «Ластівчине гніздо». В результаті землетрусів загинули три людини, десятки отримали травми.

Олександр Кендзера каже, що після кожного землетрусу «починається така перебудова тектонічних структур і земної кори, що шансів повторення землетрусу там знову немає». Періодичність землетрусів, за його словами, є лише «умовною ознакою» того, що він може статися знову, але не гарантує цього.

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