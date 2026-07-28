МАГАТЕ продовжуватиме стежити за ситуацією в Японії – Ґроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжуватиме стежити за ситуацією в Японії, заявив гендиректор агентства Рафаель Ґроссі.

За його словами, МАГАТЕ отримало повідомлення від Управління ядерного регулювання Японії (NRA), що сьогоднішній землетрус магнітудою 7,1 бала не спричинив жодних пошкоджень чи проблем із безпекою на атомній електростанції Сендай, розташованій приблизно за 100 км від епіцентру – вона продовжує працювати.

В Японії через потужний землетрус 28 липня постраждали щонайменше 50 людей, повідомив громадський мовник NHK.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що внаслідок поштовхів зруйновані будівлі, сталися пожежі на південному заході Японії. За її даними, у деяких районах є перебої з електроенергією, виникли пожежі, пошкоджені дороги і мости.

Управління ядерного регулювання Японії повідомило, що на атомних електростанціях не зафіксували ніяких аномалій.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1». Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки.

У регіоні Кумамото, ураженому нинішнім землетрусом, 10 років тому внаслідок потужних підземних поштовхів загинули 275 людей і близько 2800 – постраждали.