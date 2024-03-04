Ґроссі планує завтра прибути до Росії і обговорити з Путіним майбутнє Запорізької АЕС

Генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що має намір обговорити плани Росії щодо Запорізької АЕС, яку вона окупувала в Україні, під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним цього тижня.

Ґроссі має вилетіти до Росії у вівторок, 5 березня.



«Для мене дуже важливо мати можливість обговорити з ним деякі технічні моменти, я хочу мати враження, які там плани, і мати можливість пояснити деякі важливі моменти», – сказав він на прессконференції.

За його словами, важливо зберігати діалог «на високому рівні» з обома сторонами.



Поїздка Ґроссі до Росії планувалася давно. Спочатку він мав намір поїхати туди минулого місяця після поїздки в Україну.

На початку лютого глава МАГАТЕ перебував з візитом в Україні. У Києві він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром енергетики Германом Галущенком. Президент того дня зазначив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. У вересні 2023 року президент «Енергоатому» повідомив, що на станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.