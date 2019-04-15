Заступник голови МЗС Росії: співробітництво з НАТО «повністю припинено»

Співпраця Росії та НАТО з воєнних та цивільних питань «повністю припинена». Про це заявив заступник міністр закордонних справ Росії Олександр Грушко.

За його словами, в цьому винен Північноатлантичний союз, який «відмовився від позитивного порядку денного» у відносинах з Москвою. Нинішню ситуацію Грушко порівняв з холодною війною, але при цьому зазначив, що «поточна криза в стосунках Росії і НАТО є найтривалішою в історії».

Російський дипломат зазначив, що «всі розсудливі люди» сподіваються на те, що збройного конфлікту між Росією і НАТО не відбудеться. Він при цьому не виключив ризик «ненавмисних інцидентів», які можуть виникнути через «неправильно трактовані наміри».

Командувач військами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті, який незабаром покине свій пост, напередодні заявив, що комунікація між Росією і Північноатлантичним союзом зараз чи не гірша, ніж за часів холодної війни. «У той час ми розуміли сигнали один одного, ми розмовляли, – сказав він. – Я стурбований тим, що ми сьогодні не цілком добре розуміємо ці сигнали». Він зазначив, що за кілька років всього двічі розмовляв з начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

Союз НАТО заморозив контакти з Росією в 2014 році після анексії Криму і початку воєнних дій на сході України.