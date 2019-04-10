(Друкуємо мовою оригіналу)

Из России в Венесуэлу прибыли два военно-транспортных самолета с военными и якобы гуманитарным грузом. По слухам, таким образом Москва готовится защищать режим Николаса Мадуро от возможной военной операции США.

Зачем Россия закрепляется в Западном полушарии? Как отреагируют США, учитывая известную «доктрину Монро»? И может ли Венесуэла стать второй Сирией?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт по вопросам международной политики аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса и журналист-международник, публицист Виктор Каспрук.

– Илия, для начала поясните детальнее, что произошло. В Венесуэле выборы состоялись еще в прошлом году, Николас Мадуро вступил на президентский пост 10 января. И только в конце января глава Парламента национальной ассамблеи государства Хуан Гуайдо заявил, что он теперь легитимный глава государства. Почему только в конце января совершилась попытка государственного переворота?

Илия Куса: Был такой план, назначили дату и решили попробовать в январе. К тому же нужно было избрать нового спикера Национальной ассамблеи. Плюс, одного из главных лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес арестовали, был создан вакуум влияния власти внутри оппозиционной платформы, куда входят десятки партий.

Мы привыкаем к слову оппозиция, которая всегда имеет ассоциацию монолита, хотя венесуэльская оппозиция очень раздроблена. США и провенеселуэльское лобби внутри Штатов решили заполнить этот вакуум влияния. Им нужна была объединяющая фигура, они выбрали Хуана Гуайдо и назначили его лидером оппозиции.

А вообще, это все делалось под выборы, это год праймериз.

– То есть, это еще и внутренне политическая американская борьба?

Илия Куса: Все, что делает администрация Трампа последние пару лет, во многом продиктовано внутренней повесткой, а не международным рациональным зерном или гениальными геополитическими планами.

– США и так называемая «лимская группа», союзники США на обоих американских континентах, признали Хуана Гуайдо новым главой государства. Но как же так, если Николас Мадуро легитимный президент? Как они это аргументируют?

Илия Куса: Они аргументируют это тем, что он утратил легитимность, поскольку выборы президента в прошлом году были сомнительны, их бойкотировала большая часть оппозиции. Голоса, как считают в Штатах и других странах, были подсчитаны так, «как надо», соответственно фальсификации, бойкот оппозиции.

– Вы говорите, что так считают в США. А по сути?

Выборы президента в прошлом году в Венесуэле были сомнительными с точки зрения даже внутреннего законодательства Венесуэлы

​Илия Куса: Я сейчас говорю с точки зрения того дискурса, который преобладает в международном информационном пространстве. Этот дискурс во многом был создан в США, в западном мире.

Выборы президента в прошлом году в Венесуэле были неидеальными. Они были сомнительными с точки зрения даже внутреннего законодательства Венесуэлы, там были нарушения, фальсификации.

Последний удар, который, я считаю, Мадуро совершил сам – это когда он решил переиграть выборы 2015 года, оппозиция тогда взяла парламент, а через парламент он не мог проводить никакие законопроекты. И в прошлом году он решил создать так называемую «Конституционную ассамблею».

– Параллельный парламент, по сути.

Признание или непризнание того, или иного человека главой государства не несет юридических последствий

​Илия Куса: Да. Это было очень странно и он провел выборы в этот парламент, туда вошли только члены единой социалистической партии, правящей партии, которую возглавляет Мадуро. И это тоже был повод, за который ухватились его враги региональные и США, говоря, что он утратил легитимность. Поскольку он совершил ряд таких вещей. Хотя с точки зрения внутреннего законодательства и международного права это ничего не значит, потому что есть принцип невмешательства во внутренние дела государства. Плюс признание или непризнание того, или иного человека главой государства не несет юридических последствий.

Слушатель: Вы вначале упоминали о «доктрине Монро». Напомните, что это такое?

Илия Куса: Это 19-й век, когда США объявили Южную Америку зоной исключительно своих интересов. Это значит, что только США будут вести дела на этом континенте, грубо говоря, это зона влияния и интересов исключительно Штатов.

А насколько она сейчас актуальна… Я так не думаю. С тем уровнем глобализации, уровнем экономических, торговых связей, когда возможно близкое сотрудничество государств на разных континентах, «доктрина Монро» это архаизм. Сейчас невозможно объявить весь континент зоной своих интересов.

Но ее действительно вспоминали, при чем первые лица государства США, в частности, советник по нацбезопасности Джон Болтон. И не секрет, что многие правые республиканцы, особенно неоконсерваторы в Штатах, считают, что эту доктрину стоит продолжать.

В США начали вспоминать эту доктрину для того, чтобы, в том числе, как-то оправдать свои действия в Венесуэле.

– Виктор, сообщалось, что в конце марта в Венесуэлу из России прибыли два военнотранспортных самолета. Какой план Путина в Венесуэле?

Россия уже давно в Венесуэле. Она использует эту платформу для усиления своих позиций в Латинской Америке

​Виктор Каспрук: Россия уже давно в Венесуэле. Она использует эту платформу для усиления своих позиций в Латинской Америке. Фактически, в Венесуэле Путин готовит сценарий Сирии, до чего пока что ситуация не дозрела. И это опасно, потому что США продолжительное время довольно мягко относились к диктаторскому режиму Николаса Мадуро, а теперь когда этот нарыв может прорвать, придется использовать другие методы для позитивного решения ситуации в Венесуэле.

– По вашему мнению, кто виноват в таком обострении ситуации в Венесуэле?

Виктор Каспрук: Я рассматриваю вину США в том, что они долгое время не вмешивались в ситуацию в Венесуэле. Венесуэла держится на помощи России, плюс не было американского вмешательства. Нужно было решить эту ситуацию.

По большому счету трагедия венесуэльского народа в том, что они не смогли сформировать мощные политические движения и партии, которые смогли бы снести режим Мадуро на начале его президентской деятельности. И это затянулось уже на 6 лет.

Но я думаю, договориться с Путиным по Венесуэле также невозможно, как и договориться с ним по Украине и Сирии.

​– А для чего Путину Венесуэла?

Виктор Каспрук: Чем сильнее ситуация обостряется, тем больше возможностей у России влиять на этот регион.

– Илия, кто в Венесуэле поддерживает самопровозглашенного президента Гуайдо?

Илия Куса: Социологических данных никаких нет. Сколько людей реально поддерживает Гуайдо, а сколько реально Мадуро, мы не знаем.

Есть разные инсинуации, одни говорят, что Гуайдо поддерживает чуть ли не все население Венесуэлы, другие, что у него там нет поддержки и это фейк. У меня нет ответа на этот вопрос.

– Насколько оправдано вмешательство США во внутреннюю политику Венесуэлы? Как говорил Виктор, терпеть было уже некуда?

Илия Куса: Виктор говорил так, будто Венесуэла это 51 штат США. Ни одно вмешательство в дела другого государства не оправдано.

Если вспомнить историю взаимоотношений США и Латинской Америки, начиная с 1919 года, можно вспомнить около 25 интервенций и военных переворотов, организованных Штатами в этом регионе. И все об этом помнят. Самые ужасные и кровавые из них были соверены в 1960–1980 годы. Есть люди, которые это все помнят.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)