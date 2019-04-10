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10 Квітень 2019, Київ 18:46
Новини | Політика

Росія попередила НАТО про ймовірний конфлікт через Україну

Рада федерації Росії

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Верхня палата парламенту Росії, Рада федерації 10 квітня заявила, що порушення процедур проходження українських кораблів через Керченську протоку може призвести до виникнення військового конфлікту з участю НАТО.

«Проходження українських кораблів через Керченську протоку – це не питання співвідношення сил або присутності НАТО в Чорноморському регіоні, а виключно проблема дотримання українською стороною встановлених процедур, які їй добре відомі і успішно використовувалися нею до листопада 2018 року. Спроби України діяти в обхід цих процедур несуть в собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, в який може бути залучена і НАТО», – йдеться в заяві Ради федерації з нагоди 70-річчя Організації Північноатлантичного договору.

«Підтримка НАТО… Грузії та України … заохочує керівництво цих двох країн, впевнене в своїй безкарності, на нові авантюри», – наголошується в документі.

Країни НАТО домовилися розширити масштаби операцій за участю військових кораблів в Чорному морі і збільшити число навчань з Україною і Грузією. Про це 4 квітня за підсумками засідання Північноатлантичної ради у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Він наголосив, що пакет заходів, погоджений країнами-членами військового альянсу, передбачає підтримку України і Грузії у відповідь на агресію проти цих держав з боку Росії. Глава НАТО також закликав Москву звільнити захоплених у листопаді 2018 року біля берегів анексованого Криму українських моряків.

Читайте також: Столтенберґ назвав основні пріоритети НАТО на 2019 рік. Серед них – війна в Україні

Напередодні постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що в ході засідання Північноатлантичної ради планується ухвалити пакет рішень щодо Чорного моря. За її словами, НАТО збирається направити в регіон більше своїх кораблів для гарантування безпеки проходу через Керченську протоку українських суден.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українських військових кораблі й 24 членів їхніх екіпажів.

Дії Росії засудили США і країни Заходу.

Столтенберґ: «Українці хочуть, щоб союз НАТО надав підтримку. Ми підтримуємо українців» – відео
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Столтенберґ: «Українці хочуть, щоб союз НАТО надав підтримку. Ми підтримуємо українців» – відео

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