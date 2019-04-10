Росія попередила НАТО про ймовірний конфлікт через Україну

Верхня палата парламенту Росії, Рада федерації 10 квітня заявила, що порушення процедур проходження українських кораблів через Керченську протоку може призвести до виникнення військового конфлікту з участю НАТО.

«Проходження українських кораблів через Керченську протоку – це не питання співвідношення сил або присутності НАТО в Чорноморському регіоні, а виключно проблема дотримання українською стороною встановлених процедур, які їй добре відомі і успішно використовувалися нею до листопада 2018 року. Спроби України діяти в обхід цих процедур несуть в собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, в який може бути залучена і НАТО», – йдеться в заяві Ради федерації з нагоди 70-річчя Організації Північноатлантичного договору.

«Підтримка НАТО… Грузії та України … заохочує керівництво цих двох країн, впевнене в своїй безкарності, на нові авантюри», – наголошується в документі.

Країни НАТО домовилися розширити масштаби операцій за участю військових кораблів в Чорному морі і збільшити число навчань з Україною і Грузією. Про це 4 квітня за підсумками засідання Північноатлантичної ради у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Він наголосив, що пакет заходів, погоджений країнами-членами військового альянсу, передбачає підтримку України і Грузії у відповідь на агресію проти цих держав з боку Росії. Глава НАТО також закликав Москву звільнити захоплених у листопаді 2018 року біля берегів анексованого Криму українських моряків.

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Напередодні постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що в ході засідання Північноатлантичної ради планується ухвалити пакет рішень щодо Чорного моря. За її словами, НАТО збирається направити в регіон більше своїх кораблів для гарантування безпеки проходу через Керченську протоку українських суден.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українських військових кораблі й 24 членів їхніх екіпажів.

Дії Росії засудили США і країни Заходу.