У Грузії звільнили гендиректора телеканалу, ведучий якого вилаяв Путіна

Генеральний директор грузинського телеканалу «Руставі-2» Ніка Гварамія звільнений зі своєї посади. Це сталося 17 липня, відразу ж після того, як власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші. Замість Гварамії він призначив керувати телеканалом свого юриста Паату Салію.

Відповідні зміни в керівництві телеканалу вже відображені на сайті реєстру Міністерства юстиції Грузії.

Гварамія за кілька годин до звільнення заявляв, що у нього підписаний контракт з телеканалом до 31 грудня 2020 року і що він не збирається нікуди йти. Після відставки він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова МЗС Росії Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін «вимагали» закрити телеканал.

Телеканал на початку липня став фігурантом політичного скандалу між Росією і Грузією. 7 липня Георгій Габунія, ведучий авторської програми P.S., яка виходить на «Руставі-2», російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і нецензурно вилаяв його.

МЗС Росії у відповідь заявило про неприйнятну «витівку» з боку телеканалу, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе розкритикували Габунію.

Пізніше журналіст був відсторонений від роботи в ефірі.