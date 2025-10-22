У Грузії колишній прем’єр зізнався в отриманні незаконних доходів – Служба державної безпеки

Колишній прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі співпрацював зі слідством та зізнався у скоєнні злочину, повідомили 22 жовтня в Службі державної безпеки (СДБ).

«Сьогодні Іраклі Гарібашвілі допитала Служба державної безпеки, і він повністю визнала факт отримання незаконних доходів протягом багатьох років. Відповідно, найближчими днями слідство на підставі наявних та додатково отриманих доказів розгляне питання про кваліфікацію його дій та обрання щодо нього запобіжного заходу, який також буде оголошено громадськості», – заявили у відомстві.

Гарібашвілі, ймовірно, поки що не затриманий. Голова Агентства боротьби з корупцією СДБ Емзар Гагнідзе не відповів на додаткові запитання журналістів, зокрема щодо затримання.

Кілька днів тому в СДБ повідомили, що в результаті обшуків, проведених у будинках колишнього прем'єра Грузії Іраклі Гарібашвілі, ексглави Служби державної безпеки Григола Лілуашвілі, колишнього генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а також пов’язаних з ними осіб та інших колишніх чиновників, вилучено понад сім мільйонів доларів США і 136 тисяч ларі готівкою.

За даними відомства, крім готівки, під час обшуків було виявлено та вилучено 198 одиниць ювелірних виробів та годинників, дорогі картини, документацію обсягом кілька тисяч сторінок, 50 мобільних телефонів та 119 електронних пристроїв.