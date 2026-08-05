Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Грузії знову стався масштабний блекаут – утретє за два тижні

Додати Радіо Свобода як бажане джерело в Google
Грузія під час блекауту
Грузія під час блекауту

У Тбілісі та деяких інших регіонах Грузії ввечері 5 серпня знову сталося масштабне вимкнення електроенергії, третє з кінця липня, повідомила грузинська служба Радіо Свобода.

Через знеструмлення в країні спостерігаються проблеми зі зв’язком, а метро в Тбілісі зупинило роботу.

Причиною називають аварію на Інгурській ГЕС. Об'єкти цієї станції розташовані як на підкотрольній уряду території Грузії, так і в регіоні Абхазії, яка вважає себе незалежною країною.

Грузинська влада заявила, що причиною вимкнення електрики стало тестування систем Інгурської ГЕС, «яке має встановити причину попередніх аварійних відключень».

«Під час випробувань грузинська енергосистема була повністю вимкнена. Наразі триває детальний аналіз інциденту та відповідна оцінка для визначення точних причин аварії та запобігання повторенню таких інцидентів у майбутньому», – сказав член Комісії з регулювання енергетики Ґіорґі Пхангані.

Під час попередніх блекаутів, 23 і 25 липня, у Тбілісі та багатьох регіонах країни також на кілька годин було вимкнено електрику.

  • Зображення 16x9

    Антон Шульга

    Працюю на Радіо Свобода з квітня 2010 року. Редактор та ведучий ранкових новин

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG