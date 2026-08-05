У Грузії знову стався масштабний блекаут – утретє за два тижні

У Тбілісі та деяких інших регіонах Грузії ввечері 5 серпня знову сталося масштабне вимкнення електроенергії, третє з кінця липня, повідомила грузинська служба Радіо Свобода.

Через знеструмлення в країні спостерігаються проблеми зі зв’язком, а метро в Тбілісі зупинило роботу.

Причиною називають аварію на Інгурській ГЕС. Об'єкти цієї станції розташовані як на підкотрольній уряду території Грузії, так і в регіоні Абхазії, яка вважає себе незалежною країною.

Грузинська влада заявила, що причиною вимкнення електрики стало тестування систем Інгурської ГЕС, «яке має встановити причину попередніх аварійних відключень».

«Під час випробувань грузинська енергосистема була повністю вимкнена. Наразі триває детальний аналіз інциденту та відповідна оцінка для визначення точних причин аварії та запобігання повторенню таких інцидентів у майбутньому», – сказав член Комісії з регулювання енергетики Ґіорґі Пхангані.

Під час попередніх блекаутів, 23 і 25 липня, у Тбілісі та багатьох регіонах країни також на кілька годин було вимкнено електрику.