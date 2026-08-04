В «Енергоатомі» заявили про 24-й блекаут на ЗАЕС. Електропостачання вже відновили

Оператор українських АЕС, компанія «Енергоатом» заявила, що 4 серпня на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут.

«4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Унаслідок цього станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. О 14:20 енергопостачання на ЗАЕС відновлено», – йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» додали, що аналогічна ситуація сталася кілька днів тому – 1 серпня.

У компанії зазначили, що це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку 2026 року і 24-й – від початку російської окупації станції.

«Тобто половина всіх блекаутів ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік. Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній і радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима і є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС», – йдеться в повідомленні.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомлення про сьогоднішній блекаут на ЗАЕС поки не коментували. 1 серпня очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що втрата станцією зовнішнього енергоживлення «вкотре підкреслює крихку ситуацію з ядерною безпекою на об’єкті».

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.