«Енергоатом» відреагував на заяву РФ про загибель «головного інженера» окупованої ЗАЕС

Компанія «Енергоатом» заявляє, що Росія продовжує використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію не лише як інструмент ядерного шантажу, а й як майданчик для інформаційних маніпуляцій, намагаючись «створити ілюзію законного управління українським ядерним об’єктом».

«Будь-які заяви чи повідомлення, що стосуються діяльності створеної окупантами адміністрації ЗАЕС, мають розглядатися виключно крізь призму того, що станція перебуває під незаконною окупацією, а всі призначення, здійснені державою-агресоркою, є юридично нікчемними», – йдеться у заяві.

У зв’язку з поширенням інформації про загибель одного з представників окупаційної адміністрації ЗАЕС компанія «Енергоатом» заявила, що «ця особа ніколи не була легітимним головним інженером Запорізької АЕС.

«Єдиним законним головним інженером станції є Денис Вікторович Мартиненко, а єдиним легітимним оператором Запорізької АЕС залишається АТ «НАЕК «Енергоатом», – наголошується в заяві.

«Енергоатом» нагадує, що після окупації Запорізької АЕС у березні 2022 року Росія силою захопила найбільшу атомну електростанцію Європи та незаконно створила на ній окупаційну адміністрацію, а особи, яких РФ призначала на керівні посади, є «виключно представниками окупаційного режиму і не мають жодного законного статусу ні відповідно до українського законодавства, ні відповідно до норм міжнародного права».

Зазначається, що до окупації на Запорізькій АЕС працювали близько 11 тисяч висококваліфікованих українських атомників, саме вони «десятиліттями забезпечували безпечну експлуатацію найбільшої атомної електростанції Європи».

«Натомість Росатом, не маючи достатньої кількості підготовлених фахівців, комплектував персонал окупованої станції працівниками без належної освіти, досвіду роботи на атомних об'єктах та необхідних професійних компетенцій. Для ядерної галузі така кадрова політика є неприпустимою та становить додаткову загрозу ядерній і радіаційній безпеці», – заявляють в «Енергоатомі».

Раніше голова «Росатома» Олексій Ліхачов заявив про загибель головного інженера окупованої Росією Запорізької АЕС Олександра Яковлєва та його водія нібито через атаку українського дрона. Незалежних підтверджень цього удару немає.

МЗС відкидає «бездоказові звинувачення» Росії щодо причетності України до загибелі людини внаслідок удару дроном поблизу станції.

У дипломатичному відомстві також вказали на ширший контекст цих звинувачень, а саме «постійне та цілеспрямоване нагнітання» Росією ситуації навколо станції та окупованого Енергодара, російські атаки на працівників і об’єкти станції й цивільну інфраструктуру міста, залякування міжнародної спільноти загрозою ядерного інциденту та спроби представити Україну як джерело небезпеки.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.