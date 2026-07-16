МЗС України відкидає звинувачення Росії в ударі по території Запорізької АЕС

Немає доказів того, що Україна завдала удару поблизу території окупованої Запорізької атомної електростанції, через яку загинула людина, повідомило Міністерство закордонних справ 16 липня.

Відомство відкидає «бездоказові звинувачення» Росії щодо причетності України до загибелі людини внаслідок удару дроном поблизу станції.

«Жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено, а інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною», – йдеться в повідомленні.

Відомство вказує на ширший контекст цих звинувачень, а саме «постійне та цілеспрямоване нагнітання» Росією ситуації навколо станції та окупованого Енергодара, російські атаки на працівників і об’єкти станції й цивільну інфраструктуру міста, залякування міжнародної спільноти загрозою ядерного інциденту та спроби представити Україну як джерело небезпеки.

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Водночас, вважають у МЗС, російська сторона «посилює політичний тиск» на генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Ґроссі, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки окупації станції.

Міністерство підкреслює, що першопричиною загроз навколо Запорізької АЕС залишається її окупація та мілітаризація Росією. Водночас Москва свідомо ігнорує вимоги МАГАТЕ повернути станцію під контролю України та не відмовляється від планів інтегрувати станцію до Єдиної енергетичної системи РФ.

«Україна очікує, що Секретаріат МАГАТЕ буде дотримуватися принципів об’єктивності, неупередженості та фактологічної виваженості, уникатиме дій, що можуть бути розцінені як легітимація російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС», – заявляє пресслужба.





Київ також закликає міжнародну спільноту не піддаватися на інформаційні маніпуляції Росії та посилити тиск на неї, щоб домогтися виконання рішень Ради керівників і Генеральної конференції МАГАТЕ, демілітаризації та деокупації ЗАЕС і Енергодару та повернення станції під контроль українського «Енергоатому».

Напередодні МАГАТЕ в черговому звіті щодо ситуації на Запорізькій АЕС повідомило про низку атак дронів у Енергодарі протягом кількох днів. За твердженням агентства, удари 12 липня призвели до кількох жертв, в тому числі серед співробітників станції.

Раніше голова «Росатома» Олексій Ліхачов заявив про загибель головного інженера окупованої Росією Запорізької АЕС Олександра Яковлєва та його водія нібито через атаку українського дрона. Незалежних підтверджень цього удару немає.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.