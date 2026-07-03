В «Енергоатомі» заявили про черговий блекаут на ЗАЕС

На окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції вкотре стався блекаут: АЕС перейшла на дизель-генератори, повідомили 3 липня в «Енергоатомі».

«О 16:46 відключилася повітряна лінія електропередачі «Феросплавна», що з’єднувала тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України. Внаслідок втрати зовнішнього електроживлення Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів», – йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» наголосили, що кожен випадок втрати зовнішнього електропостачання становить загрозу для ядерної і радіаційної безпеки.

«Саме надійне електроживлення є критично необхідним для безпечного функціонування атомної станції й роботи систем, що забезпечують охолодження ядерного палива. Через російську окупацію станції ситуація на ЗАЕС залишається вкрай небезпечною», – йдеться в повідомленні.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії зазначили, що знають про те, що Запорізька АЕС сьогодні 21-й раз за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратила зовнішнє електропостачання.

«Команда МАГАТЕ на місці була поінформована і чула військові дії, які спричинили спрацювання електричних захистів ліній, що з’єднують ЗАЕС з лінією «Феросплавна-1», включаючи ту, що нещодавно була відремонтована під час червневого перемир’я», – йдеться в повідомленні.

У МАГАТЕ зазначили, що аварійні дизельні генератори на об’єкті запрацювали для забезпечення охолодження реактора й інших важливих функцій ядерної безпеки, і електропостачання було відновлене, проте одна лінія, що з’єднує майданчик із лінією електропередач, залишається недоступною.

«Ця втрата зовнішнього електропостачання знову підкреслює надзвичайну крихкість ядерної безпеки на станції і необхідність максимальної військової стриманості для запобігання ядерній аварії», – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.