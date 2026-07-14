Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення – за даними МАГАТЕ, через негоду

Окупована Запорізька атомна електростанція знову втратила все зовнішнє живлення – це підтвердили українська компанія «Енергоатом» і Міжнародне агентство з атомної енергії 14 липня.

МАГАТЕ зазначає, що це сталося в 22-й раз за час повномасштабної війни. Станція ненадовго втратила зовнішнє електропостачання після відключення останньої лінії «Феросплавна-1» на 330 кВт.

«Хоча, за повідомленнями, відключення було спричинене грозами, це ще раз підкреслює крихкість електромережі та необхідність посилення позамайданчикового електропостачання станції», – цитує пресслужба генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі.





«Енергоатом» вказав на те, що це десяте відключення станції від мережі за 2026 рік. Станція мусила перейти на живлення від резервних дизель-генераторів. На цей час зовнішнє електропостачання АЕС відновили.

«Це вже десятий блекаут від початку 2026 року – тривожний антирекорд для найбільшої атомної електростанції Європи, яка вже понад чотири роки перебуває під російською окупацією. Така статистика є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки на ядерному об’єкті», – заявили в компанії.

Оператор атомних електростанцій наголошує, що єдиною гарантією безпечної роботи ЗАЕС є її деокупація та повернення під повний контроль України.

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Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.