Міненерго: на Запорізький АЕС стався блекаут

Запорізька атомна електростанція у суботу, 20 червня, нову зазнала блекауту – удвадцяте від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

У відомстві кажуть, що через військові дії Російської Федерації станція втратила постачання від лінії електропередачі «Феросплавна-1» (330 кВ).

«Після інциденту аварійні дизель-генератори автоматично запустилися, щоб забезпечити резервне електропостачання для охолодження активної зони реактора та підтримання інших життєво важливих функцій ядерної безпеки на об’єкті», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго також наголосили, що своїми діями Росія створює загрози для глобальної ядерної безпеки: «єдиним способом уникнути катастрофи є повна демілітаризація станції та передача її під повний контроль ліцензованого українського оператора».

Національна компанія «Енергоатом» повідомила вранці 7 червня, що на початку доби російська атака пошкодила будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Компанія зазначає, що радіаційний стан на майданчику сховища залишається в межах норми.



