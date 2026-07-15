«Росатом» заявив про загибель «головного інженера» окупованої ЗАЕС внаслідок удару ЗСУ

Внаслідок удару безпілотника Збройних сил України вдень 15 липня загинув головний інженер окупованої Росією Запорізької АЕС Олександр Яковлєв – про це заявив голова «Росатома» Олексій Лихачов, передає пресслужба російської корпорації.

Як стверджується в повідомленні, дрон ЗСУ нібито «завдав удару по службовому автомобілю Запорізької АЕС «Тойота Камрі» на межі між промисловим майданчиком станції та м. Енергодар». Разом із головним інженером Олександром Яковлєвим також загинув водій.

У повідомленні «Росатому» атаку назвали «терактом», а західні держави звинувачують у «прямому заохоченні київського режиму до нарощування терористичних актів». Яковлєв стверджує, що протягом останніх двох місяців було вбито 13 і поранено 48 людей. Найімовірніше, що маються на увазі співробітники Запорізької АЕС або жителі сусіднього Енергодару.





Російська корпорація заявила, що очікує від Міжнародного агентства з атомної енергії «оперативної, конкретної та чіткої реакції».

У МАГАТЕ заявили, що були проінформовані Росією про те, що сталося. Генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі засудив «неприйнятну атаку на станцію та її менеджмент», що, за його словами, загрожує ядерній безпеці.

Українські військові наразі не коментували повідомлення «Росатому».

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.