ОГП: шістьох командирів Росгвардії заочно засудили через штурм ЗАЕС у 2022-му

Суд в Україні заочно засудив до 12 років позбавлення волі шістьох російських віййськових командувачів у справі про штурм і обстріли нині окупованої РФ Запорізької атомної електростанції на початку березня 2022 року, повідомив 28 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він нагадав, що в ніч із 3 на 4 березня 2022 року російські війська здійснили штурм Запорізької атомної електростанції – найбільшої АЕС Європи.

«Під прикриттям танків і важкої бронетехніки окупанти протягом кількох годин обстрілювали територію станції, зокрема у напрямку ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива. Попри попередження про ризик техногенної катастрофи, обстріли не припинялися. На території станції виникла пожежа, було пошкоджено критично важливі мережі й комунікації. Російські військові не допускали рятувальників до ліквідації пожежі, а працівники ЗАЕС залишалися заблокованими на своїх робочих місцях», – зазначив генпрокурор.

Він додав, що обстріл ЗАЕС «став одним із найнебезпечніших епізодів цієї війни» і був «свідомою атакою» на об’єкт, аварія на якому могла спричинити масштабну радіаційну катастрофу, що вплинула б не лише на Україну, а й на інші держави Європи.

За словами Кравченка, суд встановив, що штурмом керували двоє генерал-майорів і четверо командирів батальйонних тактичних груп Росгвардії, які координували дії підрозділів і забезпечували застосування зброї під час захоплення станції.

«За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав усіх шістьох винними у порушенні законів і звичаїв війни. Кожного засуджено до 12 років позбавлення волі. Вирок ухвалено в порядку спеціального судового розгляду», – йдеться в повідомленні.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення РФ в Україну в 2022 році. Станція не виробляє електроенергію. Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях біля ЗАЕС, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.