У Грузії почала діяти заборона на одноразові поліетиленові пакети

У Грузії з 1 квітня офіційно заборонені одноразові поліетиленові пакети будь-якої товщини, а також їхнє виробництво, імпорт і продаж. Тепер єдиний дозволений вид пакетів у Грузії – паперові та біорозкладні.

Закон про заборону поліетиленових пакетів був ухвалений в жовтні 2018 року. За порушення заборони підприємцям загрожує штраф у 500 ларі (понад 180 доларів) і конфіскація товару, а в разі повторного порушення – подвійний штраф.

За даними ООН, щорічно населення Землі використовує до п’яти трильйонів пластикових пакетів. Щохвилини люди використовують близько 10 мільйонів таких пакетів.