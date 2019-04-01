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01 Квітень 2019, Київ 15:17
Новини | Міжнародні

У Грузії почала діяти заборона на одноразові поліетиленові пакети

Тепер єдиний дозволений вид пакетів у Грузії – паперові та біорозкладні

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У Грузії з 1 квітня офіційно заборонені одноразові поліетиленові пакети будь-якої товщини, а також їхнє виробництво, імпорт і продаж. Тепер єдиний дозволений вид пакетів у Грузії – паперові та біорозкладні.

Закон про заборону поліетиленових пакетів був ухвалений в жовтні 2018 року. За порушення заборони підприємцям загрожує штраф у 500 ларі (понад 180 доларів) і конфіскація товару, а в разі повторного порушення – подвійний штраф.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових пакетів
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За даними ООН, щорічно населення Землі використовує до п’яти трильйонів пластикових пакетів. Щохвилини люди використовують близько 10 мільйонів таких пакетів.

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