У Грузії опозиція почала консультації щодо кандидатури майбутнього прем’єра

У Грузії опозиція розпочала консультації щодо кандидатури майбутнього прем’єр-міністра. Як передає Грузинська служба Радіо Свобода, частина опозиції в країні хоче бачити наступним прем’єр-міністром лідера «Нової Грузії» Ґіорґі Вашадзе.

Керівник об’єднання «Закон і справедливість» Тако Чарквіані заявила, що Вашадзе повинен стати єдиним кандидатом від опозиції, назвавши його «молодим реформатором».

Раніше і сам Вашадзе підтвердив, що брав участь в консультаціях щодо висунення єдиного кандидата.

Однак інші опозиційні сили поки не поспішають з підтримкою Вашадзе. Представник «Єдиного національного руху» Заал Удумашвілі напередодні заявив, що кандидатуру Вашадзе в партії не обговорювали і не планують.

Лідер партії «Держава для народу» Ніка Мачутадзе сказав, що єдина опозиція назве кандидата на посаду голови уряду, але це не буде Ґіорґі Вашадзе.

Парламентські вибори в Грузії мають відбутися в жовтні поточного року за новою системою. У разі затвердження поправок до Конституції, 130 депутатів увійдуть до законодавчого органу за пропорційними списками, 20 – за мажоритарними.