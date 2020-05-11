Саакашвілі: грузинському народові загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що грузинському народові, за його словами, загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані внаслідок його призначення на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні, проти чого протестує влада Грузії. Так цитує його слова в ефірі грузинського телеканалу «Мтаварі архі» грузинське російськомовне інтернет-видання Sova.

«Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди. Тому, звичайно, про це не йдеться, і Україна цього не зробить», – заявив він, за цим повідомленням.

За його словами, значна частина того, що люди купують у грузинських магазинах, «наприклад, зернові, гречка, м’ясопродукти, ковбаса, молоко, – завозиться з України».

Колишній президент Грузії також стверджував, що проти його призначення в Києві насправді була Москва.

«Для Росії це був дуже принципове питання… Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – повний гідності президент незалежної держави. Я не хочу бути яблуком розбрату. Але демонструвати і нагадувати про це Росії і міжнародній спільноті – необхідно», – стверджував, за повідомленням видання, Саакашвілі.

За даними ООН, імпорт до Грузії з України станом на 2018 рік був п’ятим за обсягом – після імпорту з Туреччини, Росії, Китаю й Азербайджану, – і складав 5,6 відсотка від загального імпорту.

Міхеїла Саакашвілі, нині громадянина України, влада нинішнього президента Володимира Зеленського розглядала як можливого віцепрем’єр-міністра, що викликало різку реакцію Грузії, де колишній президент має кілька винесених заочних кримінальних вироків.

Урешті Саакашвілі був призначений на значно менш впливову посаду голови Виконавчого комітету реформ, внаслідок чого Грузія обмежилася відкликанням свого посла для консультацій до Тбілісі, але дала знати, що знижувати рівень відносин із Києвом не буде. Але й нинішнє призначення Саакашвілі в Тбілісі критикують. У свою чергу, Київ критикує таке ставлення, називаючи його «помилкою».

Телеканал «Мтаварі архі» («Головний канал») – новий проєкт соратника Саакашвілі часів його президентства в Грузії Ніки Ґварамії. Раніше Ґварамія був керівником прихильного до Саакашвілі телеканалу «Руставі-2».