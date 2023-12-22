З початку епідемічного сезону на ГРВІ в Україні перехворіли 1,5 млн людей – МОЗ

Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомляє, що від початку епідемічного сезону (2 жовтня – 17 грудня) в Україні на перехворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції перехворіли півтора мільйона людей.

«Це на 35,7% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років. За останній тиждень, з 11 по 17 грудня, на ГРВІ захворіло 156 166 осіб, із них 86 561 – діти віком до 17 років. Питома вага дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ становить 55,4%. Перевищення епідемічного порогу високого рівня зареєстровано в Чернівецькій області. В Житомирській області епідемічний поріг відповідає середньому рівню. В інших регіонах України ситуація стабільна, зберігається неепідемічний рівень», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними МОЗ, за тиждень було зафіксовано 10 419 випадків захворювання на COVID-19, серед них 1 241 дітей до 17 років. За даними рутинного епіднагляду, протягом тижня померли 60 людей із позитивним діагнозом COVID-19.

«В 10 регіонах України виявлена циркуляція вірусів грипу штамів А та В, дві людини з цим захворюванням померли. В обох випадках пацієнти не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19», – повідомили у МОЗ.

Раніше у МОЗ прогнозували пік захворюваності на COVID-19 в Україні у середині грудня.