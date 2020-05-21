Від початку епідсезону в Україні від грипу померла 71 людина – МОЗ

В Україні за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 28 072 людини, 43 відсотки з них – діти до 17 років. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що нинішні показники на 84,6 відсотка нижче епідемічного порога.

«За тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу. Із початку епідемічного сезону від ускладнень захворювання померла 71 людина, що підтверджено методом ПЛР; жоден померлий не мав щеплення проти грипу», – заявили у міністерстві.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакцинували 31 людину, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 079 людей.