НБУ оприлюднив курс долара на перший робочий день наступного тижня

Національний банк України за підсумками основної частини торгів на міжбанківському валютному ринку 3 січня оприлюднив курс на перший робочий день наступного тижня, 8 січня. Регулятор встановив офіційний курс на рівні 23 гривні 68 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс, який діє до 7 січня включно.

На міжбанку вже після завершення угод із участю провідних гравців котирування на незначних обсягах майже повернулися до рівнів відкриття – 23 гривні 74–77 копійок за долар, відзначає сайт Finance.ua.

«Сьогодні більшість чинників (зокрема, зарахування валютної виручки експортерів одразу за кілька днів – ред.) грають на користь гривні, і лише НБУ знову може спровокувати новий штучний ажіотаж, якщо перегне палицю з викупом валюти на торгах через Matching або аукціон», – вказували експерти сайту «Мінфін» перед початком торгів.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.