Гривня наближається до нового рекорду щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні проти долара США. Як інформує Finance.ua, станом на 13:00 торги відбуваються на рівні 23 гривні 39,5–41 копійка за долар. Це відбувається на тлі зусиль Національного банку України уповільнити процес посилення гривні, відзначають аналітики.

«Украдаються угоди по лотах до 1–2 млн доларів при перевищенні пропозиції над попитом. За інформацією учасників торгів, НБУ викуповує надлишок пропозиції долара через Matching», – інформує сайт «Мінфін».

Як відзначають експерти, зараз на ринку фактично немає чинників, які б грали проти гривні. Натомість на користь національної валюти – відмінні результати аукціону з розміщення ОВДП, що відбувся 17 грудня (було продано облігацій на суму 11,412 млрд гривень), розпал бюджетних платежів у компаній, поведінка готівкового ринку і сезон купівлі новорічних подарунків у населення.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 41 копійка за долар. Це на 6 копійок менше за офіційний курс на 18 грудня.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Котирування минулого тижня пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.