На міжбанку змінився тренд: гривня падає

На українському міжбанківському валютному ринку 1 серпня відбувається падіння гривні щодо долара США, станом на 13:00 котирування встановилися на рівні 25 гривень 33–37 копійок за долар, інформує сайт «Мінфін».

Національний банк України опівдні відбив ці тенденції, встановивши довідкове значення курсу 25 гривень 34 копійки за долар. Це на 32 копійки більше за офіційний курс на 1 серпня і на 36 копійок більше за довідкове значення, встановлене на 12:00 31 липня.

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив 31 липня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що зміцнення гривні щодо долара США не є надмірними.

«Ми діємо згідно з нашими правилами, відповідно до наших документів, якими керується Департамент відкритих ринків, і те, що відбувається сьогодні на ринку щодо національної валюти, жодним чином не є чимось критичним, щоб реагувати на коментарі публічних менеджерів», – сказав керівник НБУ, реагуючи на запитання про критику дій регулятора з боку міністра фінансів України Оксани Маркарової.

Зранку 31 липня Маркарова залишила в мережі Facebook свій коментар під текстом фінансиста Романа Сульжика. Фахівець, який працював у JP Morgan та Deutsche Bank, написав, що «зміцнення гривні мало бути зупинене ще на рівні 26–27 за долар, і те, що зараз відбувається, межує зі злочинною халатністю на посаді».

«Мінфін говорить про курс вже пару місяців у контексті виконання бюджету. Але ми на політику НБУ не впливаємо», – вказала Оксана Маркарова під постом Сульжика.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.