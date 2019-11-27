Долар другий день тримається нижче від рівня 24 гривні

На українському валютному ринку 27 листопада відбуваються незначні коливання після посилення національної до рекордного за останні 46 місяців рівня. Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 23 гривні 98 копійок, це повторення офіційного курсу на сьогодні.

На міжбанківському ринку також змін небагато. За даними сайту Finance.ua, станом на 12:20 котирування склали 23 гривні 97–99 копійок за долар.

Фахівці сайту «Мінфін» вважають, що вже цього тижня «загальний позитивний настрій щодо зміцнення гривні видихнеться як за рахунок нівелювання чинника аукціону по ОВДП, так і за рахунок зростання попиту на валюту перед закінченням місяця і скорочення її пропозиції через надходження основних сум відшкодувань ПДВ експортерам». Експерти припускають, що долар «відштовхнеться від дна», і ринок піде вгору.