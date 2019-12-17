На міжбанку змін немає, гривня повільно посилюється

На українському міжбанківському валютному ринку триває поступове посилення гривні. За даними сайту Finance.ua, станом на 13:15 торги відбуваються на рівні 23 гривні 46–48 копійок за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 23 гривні 47 копійок за одиницю американської валюти, це на дві копійки менше за офіційний курс на 17 грудня.

«Торги по долару активні ближче до 12-ї години. НБУ, за інформацією учасників ринку, виходив з купівлею через (механізм) Matching. Попит і пропозиція майже врівноважені», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Котирування минулого тижня пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.