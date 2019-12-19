Посилення гривні щодо долара не зупиняється – результати торгів

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні. Станом на 12:00, за даними Finance.ua, торги відбувалися на рівні 23 гривні 36,5–38,5 копійки за долар.

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 23 гривні 38 копійок, це на три копійки менше за офіційний курс на 19 грудня.

Як відзначають експерти сайту «Мінфін», зараз на ринку фактично немає чинників, які б грали проти гривні.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Котирування минулого тижня пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.