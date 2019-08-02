Гривня втратила ще 19 копійок щодо долара – курс НБУ

Національний банк України встановив на 5 серпня курс 25 гривень 54 копійки за долар. Це на 19 копійок більше за офіційний курс на 2 серпня.

Регулятор відбив тенденції, які спостерігаються на міжбанківському валютному ринку, де торги 2 серпня завершуються на рівні 25 гривень 57–59 копійок, відзначає сайт «Мінфін».

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив 31 липня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що зміцнення гривні щодо долара США, яке спостерігалося до кінця липня, не є надмірним.

«Ми діємо згідно з нашими правилами, відповідно до наших документів, якими керується Департамент відкритих ринків, і те, що відбувається сьогодні на ринку щодо національної валюти, жодним чином не є чимось критичним, щоб реагувати на коментарі публічних менеджерів», – сказав керівник НБУ, реагуючи на запитання про критику дій регулятора з боку міністра фінансів України Оксани Маркарової.

Зранку 31 липня Маркарова залишила в мережі Facebook свій коментар під текстом фінансиста Романа Сульжика. Фахівець, який працював у JP Morgan та Deutsche Bank, написав, що «зміцнення гривні мало бути зупинене ще на рівні 26–27 за долар, і те, що зараз відбувається, межує зі злочинною халатністю на посаді».

«Мінфін говорить про курс вже пару місяців у контексті виконання бюджету. Але ми на політику НБУ не впливаємо», – вказала Оксана Маркарова під постом Сульжика.

На торгах міжбанківського валютного ринку 31 липня курс національної валюти зріс до показника менш як 25 гривень за долар. Офіційний курс на 1 серпня становив 25 гривень 2 копійки за долар, що стало рекордом за три з половиною роки.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.