НБУ послабив гривню ще на 8 копійок щодо долара

Національний банк України за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку встановив на 21 січня офіційний курс 24 гривні 33 копійки за долар США. Це на вісім копійок більше за курс на 20 січня.

Як інформує Finance.ua, торги на міжбанку завершилися на рівні 24 гривні 30–34 копійки за долар, це вище за рівень відкриття сесії (24,27–24,30), але нижче від максимальних значень упродовж дня (24,345–24,385).

Фахівці сайту «Мінфін» відзначають, що на перебіг торгів впливало відзначення у США дня Мартіна Лютера Кінга, тому угоди укладалися на умовах TOM (тобто реальні зарахування за такими угодами відбуваються на наступний день). Через це обсяги угод були незначними, а Нацбанк не виходив на ринок у публічному форматі аукціону.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.