Гривня стабільна щодо долара – НБУ

Національний банк України встановив опівдні 9 жовтня довідкове значення курсу 24 гривні 71 копійка за долар, це майже не відрізняється від чинного офіційного курсу.

На міжбанківському валютному ринку 9 жовтня гривня міцнішає. Торги розпочалися з котирувань 24 гривні 71–74 копійки, але до 13:00 впали до 24 гривень 68–70 копійок, повідомляє сайт «Мінфін».

Упродовж перших трьох кварталів 2019 року нерезиденти активно купували українські ОВДП, завівши для цього на міжбанківський валютний ринок близько 4 мільярдів доларів.

Зараз не на користь гривні грає скорочення Міністерством фінансів як обсягів, так і термінів пропонованих до викупу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Нерезидентам уже не потрібні значні обсяги національної валюти, тому пропозиція долара від них на міжбанку скоротилася. Це призвело до незначного послаблення гривні від досягнутого наприкінці вересня рекордного за 44 місяці рівня 24 гривні 8 копійок за долар.