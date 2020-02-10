НБУ зміцнив гривню щодо долара ще на дві копійки

Національний банк України встановив на 11 лютого офіційний курс 24 гривні 52 копійки за долар, це на 2 копійки менше за курс на 10 лютого.

За даними Finance.ua, станом на 16:15 котирування просіли ще нижче – до 24 гривень 45,5–48,5 копійки за долар.

Як інформує сайт «Мінфін», найактивніша частина торгів минула за приблизної рівноваги попиту і пропозиції. Про участь у торгах НБУ експерти не повідомляють.

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.