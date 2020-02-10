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10 лютого 2020, Київ 17:07
Новини | Економіка

НБУ зміцнив гривню щодо долара ще на дві копійки

Будівля Національного банку України

Національний банк України встановив на 11 лютого офіційний курс 24 гривні 52 копійки за долар, це на 2 копійки менше за курс на 10 лютого.

За даними Finance.ua, станом на 16:15 котирування просіли ще нижче – до 24 гривень 45,5–48,5 копійки за долар.

Як інформує сайт «Мінфін», найактивніша частина торгів минула за приблизної рівноваги попиту і пропозиції. Про участь у торгах НБУ експерти не повідомляють.

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.

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