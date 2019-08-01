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01 Серпень 2019, Київ 17:51
Новини | Економіка

Гривня впала щодо долара на 33 копійки – курс НБУ

Будівля Національного банку України

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Національний банк України встановив на 2 серпня курс 25 гривень 35 копійок за долар, це на 33 копійки більше від офіційного курсу на 1 серпня.

Торги на міжбанківському валютному ринку 1 серпня завершилися на рівні 25 гривень 38–40 копійок за одиницю американської валюти, вказує сайт «Мінфін».

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив 31 липня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що зміцнення гривні щодо долара США, яке спостерігалося до кінця липня, не є надмірним.

«Ми діємо згідно з нашими правилами, відповідно до наших документів, якими керується Департамент відкритих ринків, і те, що відбувається сьогодні на ринку щодо національної валюти, жодним чином не є чимось критичним, щоб реагувати на коментарі публічних менеджерів», – сказав керівник НБУ, реагуючи на запитання про критику дій регулятора з боку міністра фінансів України Оксани Маркарової.

/**/ /**/ /**/ Яків Смолій, голова НБУ
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Зранку 31 липня Маркарова залишила в мережі Facebook свій коментар під текстом фінансиста Романа Сульжика. Фахівець, який працював у JP Morgan та Deutsche Bank, написав, що «зміцнення гривні мало бути зупинене ще на рівні 26–27 за долар, і те, що зараз відбувається, межує зі злочинною халатністю на посаді».

«Мінфін говорить про курс вже пару місяців у контексті виконання бюджету. Але ми на політику НБУ не впливаємо», – вказала Оксана Маркарова під постом Сульжика.

/**/ /**/ /**/ Будівля Національного банку України
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Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.

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