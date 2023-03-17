ГУР повідомило про повернення в Україну двох жінок і шістьох дітей, які утримувалися в Сирії

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомили про успішне виконання операції зі звільнення та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

«Розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей – сьогодні вночі вони перетнули державний кордон. Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі», – повідомили у ГУР.

Протягом останніх років дипломати і правозахисники повідомляли про факти утримання громадян України у таборах закритого типу на Близькому Сході. У охопленій багаторічною громадянською війною Сирії українці опинилися з різних причин. Більшість кажуть – за сімейними обставинами.

Водночас кілька років тому за участі СБУ була створена спеціальна робоча група з перевірки громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з представниками екстремістської організації «Ісламська держава». Україна є однією з держав, громадяни яких утримуються як підозрювані угрупованням «Ісламська держава» на північному сході Сирії.

У 2021 році знімальна група проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» висвітлювала один із епізодів репатріації з Сирії до України. Тоді було повернуто 8 українців – жінку і сімох її дітей. Перед тим, у 2020 році, Україна повернула з Сирії двох кримських татарок та сімох дітей.