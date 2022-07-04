На Луганщині все ще тривають бої в районі Білогорівки – Гайдай

Більша частина Луганської області захоплена, проте все ж не вся, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону вранці 4 липня.

«Бої тривають у районі Білогорівки, Новокостянтинівки. Там намагаються рашисти дотиснути наші сили оборони. Наразі в них нічого не виходить, але вже відзвітували, що всю Луганську область, звісно, вже захопили. Це не так. Так, дійсно залишається невеличка частинка Луганської області, але кожен день, кожна година, скільки ми тримаємо їх і не пропускаємо тут, на Луганщині, йде в плюс нашим військам, які укріплюють лінію оборони на Донеччині», – пояснив він.

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За даними голови ОВА, російські війська зруйнували 90% інфраструктури на тій частині Луганщини, яку обороняли Збройні сили України, 60 відсотків будинків не підлягають відновленню.

«Не відновлять рашисти водопостачання централізоване, не відновлять газопостачання. Можливо, частково зможуть відновити постачання електроенергії, але далеко не все, можливо, відсотків 20-30, тому що, якщо збільшать потужність, у них все погорить», – зазначив Гайдай.

Раніше голова області повідомив, що російські війська закріпилися в Лисичанську і змогли форсувати Сіверський Донець, аби «на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку».