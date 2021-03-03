Пів Криму Росії не потрібно було – екскомандувач ВМС

Росії не потрібно було пів Криму, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії віцеадмірал Сергій Гайдук, який був командувачем Військово-морських сил України з березня 2014-го по 2016 рік, коментуючи питання планованої в 2014 році десантної операції на півночі Криму.

«Зараз багато дискутують з приводу десантної операції на півночі Криму. Вже зараз можна говорити, що пів Криму Росії не потрібно було, можливо, вони б обмежилися, умовно, Севастополем. І якби була доведена до кінця та анонсована операція на Північний Крим, то ситуація могла розвиватися по іншому. І це був би поштовх для бойового застосування тих частин, які дислокувалися в Криму», – сказав Гайдук.

На запитання про те, чи знав він про цю операцію, Гайдук відповів заперечливо.

«Ні, тоді не знав. З третього березня я був тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Військово-морських сил України. Засобів закритого зв’язку, починаючи від державних, засекреченого, таємного зв’язку, їх не було. Жодного спецзв’язку не було», – сказав він.

За даними Крим.Реалії, українські військові готували секретну десантну операцію, щоб відбити Крим під час анексії 2014 року. На півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ (Високомобільні десантні війська). Коли операція стартувала, в Криму на планових навчаннях вже перебувала розвідрота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників з Кіровоградського полку спеціального призначення та 79-ї аеромобільної бригади з Миколаєва.

Михайло Куцин, який був начальником Генштабу Збройних сил України з лютого по липень 2014 року, пояснив причини згортання запланованої десантної операції в Криму на початку російської анексії півострова.

«Той захід було сплановано, але не було підготовлено. Ніяких у повітрі літаків не було. І для того, щоб їх відправити, треба було ще багато роботи зробити. Якби ми так, як вони хотіли, відправили, то у нас Луганськ був би набагато раніше. Для підготовки ще потрібен час. А коли їх уже треба було відправляти, то вже всі аеродроми були зайняті», – пояснив він в ексклюзивному коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

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