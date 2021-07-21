У США російського хакера засудили до вже відбутого терміну

Окружний суд у штаті Коннектикут засудив російського програміста Петра Левашова до 33 місяців позбавлення волі. Він був арештований в 2017 році в Іспанії і до моменту винесення вироку вже відбув покарання.

Левашов також засуджений до трьох років обмеження волі, під час яких за його комп’ютерної діяльністю будуть спостерігати. Крім того, він повинен буде виплатити штраф, але рішення щодо цього винесуть пізніше, коли суд отримає інформацію про його фінансове становище, повідомляє Associated Press.

Прокуратура просила засудити Левашова щонайменше до 12 років позбавлення волі, проте суддя дійшов висновку, що фінансова шкода від дій хакера був перебільшена у обвинувальному висновку.

Левашов був заарештований у квітні 2017 року в іспанській Барселоні, куди приїхав з родиною у відпустку. Згодом його екстрадували до США.

Росіянину інкримінували створення і управління глобальною мережею заражених комп’ютерів «Келіхос», що займалися розсилкою спаму, поширенням шкідливих програм і збором персональних даних користувачів. У Росії програміста заочно заарештували за злом і блокування доступу до інформації на сайті медичного закладу в Санкт-Петербурзі.

У США Левашов визнав себе винним в умисному заподіянні шкоди комп’ютеру, шахрайстві, розкраданні персональних даних і злочинній змові.

За даними Мін’юсту США, Левашов здійснював кіберзлочини як мінімум з 2010 року. Серед спаму, що розсилається, зокрема, була реклама підроблених ліків. Британський сайт Spamhaus, що відслідковує поширення спаму, віддав Петру Левашову сьоме місце в чільній десятці світових спамерів.