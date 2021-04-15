Підпал автомобіля журналістки Радіо Свобода: суд переходить до розгляду справи по суті

Сьогодні Галицький суд Львова завершив підготовче засідання у справі підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода.

Згідно з судовим рішенням, рішенням, обвинуваченій стороні відмовили у задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору, а також про повернення застави розміром понад 420 тисяч і 168 тисяч двом обвинуваченим, які проходять у кримінальній справі.

«Суд правомірно відмовив у задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору. Формально тривали підготовчі засідання задовго, але мав бути третій потерпілий, особа, якій теж підпалили машину, він не подав спершу клопотання, що не буде брати участь у засіданнях. Слідчі об’єднали справу в одну, але він не з’являється», – каже Василь Розман, захисник потерпілої журналістки.

Потерпілими у справі є подружжя Галина та Василь Терещуки. Підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення слідством визнані колишній майор поліції Франківського райвідділу поліції Львова Михайло Чердак і безробітний Вадим Дмитренко (раніше судимий).

У ніч на 30 січня 2020 року тодішній студент університету «Львівська політехніка» 19-річний Якоб Сарахман підпалив автомобіль журналістки Радіо Свобода. Проти нього було відкрите провадження за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Свою вину він визнав у суді і вказав на замовників.

25 травня Галицький районний суд виніс йому вирок – 5 років позбавлення волі з 3-річним випробувальним терміном, тобто відтермінуванням покарання, якщо він не порушить обов’язків, буде присутній на одночасних допитах, у судовому процесі при розгляді кримінального провадження щодо інших осіб і даватиме проти них свідчення, якщо за цей час не скоїть злочин.

Служба безпеки України у Львівській області у грудні 2020 року завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу автомобіля і скерувала матеріали до суду.

Галицький суд призначив перше засідання розгляду справи по суті на 29 квітня.