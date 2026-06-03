«Четверо у важкому стані»: Ганжа розповів про поранених через удар Росії по Дніпру

У лікарнях залишаються 22 поранених внаслідок російської атаки на Дніпро вночі на 2 червня, повідомив голова області Олександр Ганжа в середу.

Він нагадав, що серед госпіталізованих двоє дітей – дівчинка 13 років та 16-річний хлопець. Вони в стані середньої тяжкості, як і більшість дорослих.

«Четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу», – додав Ганжа.

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Внаслідок російської атаки на Дніпро вночі на 2 червня загинули 16 людей, в тому числі діти 3 і 8 років. Сьогодні в місті оголошений день жалоби. Також семеро людей загинули внаслідок удару по Києву.

Україна вночі зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил, Р осія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина й інші регіони.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».