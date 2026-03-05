Ганжа: двоє жителів Дніпропетровщини поранені через обстріли РФ протягом ночі

Російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровської області протягом ночі, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 5 березня.

Зокрема, в Кривому Розі виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура.

«У Верхівцевому Кам’янського району пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранені чоловіки 38 і 45 років. Вони лікуватимуться вдома», – повідомив Ганжа.

У Синельниківському районі удару зазнала Покровська громада, там зруйнований приватний будинок. Ще два будинки та пожежна частина зазнали руйнувань. На Нікопольщині пошкоджене житло, додав голова області.

Напередодні російські війська протягом дня понад 20 разів атакували шість районів Дніпропетровщини ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Поранень зазнала 50-річна жінка.

Читайте також: Сумщина: влада повідомила про атаку РФ по автівці, є постраждалі

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



