Зеленський назвав завдання міжнародної консультативної групи щодо гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним завданням фахівців, які увійдуть до міжнародної консультативної групи щодо гарантій безпеки для України стане розробка таких гарантій, які працюватимуть протягом життя багатьох поколінь українців.

«Продовжуємо працювати над тим, щоб Україна після цієї війни отримала надійні гарантії безпеки. Зокрема, створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та ексгенсекретарем НАТО Расмуссеном. До складу групи увійдуть провідні фахівці у сферах безпеки й оборони, дипломатії. Їхнє завдання – виробити такий формат гарантій, який справді працюватиме. Причому працюватиме не кілька місяців чи років, а протягом життя багатьох поколінь наших українців», – сказав Зеленський під час звернення 24 травня.

24 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі повідомив про створення міжнародної консультативної групи, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Її очолять Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен.

За словами голови ОП, мета групи – «дати деякі рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України».

«Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися та зробити свій внесок. Ми з нетерпінням чекаємо на залучення друзів України, які можуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації ініціативи. Наша мета – уникнути повторення історії, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України. Враховуючи досвід Будапештського меморандуму, ми маємо на увазі, що майбутня угода повинна містити гарантії безпеки, а не запевнення», – сказав Єрмак.