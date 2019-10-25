У Харкові стріляли в соратника вбитого в Москві Євгена Жиліна, одна людина загинула

У Харкові двоє чоловіків влаштували перестрілку біля супермаркету неподалік центра міста, одна людина загинула.

Як повідомили у головному управлінні національної поліції в Харківській області, 25 жовтня близько 12:00 двоє невідомих відкрили стрілянину на паркуванні біля супермаркету. Зловмисники здійснили кілька пострілів у двох чоловіків. Один із них дістав смертельних поранень та помер у кареті швидкої допомоги. Іншого постраждалого шпиталізували, нині медики надають йому допомогу.

Офіційних даних щодо осіб потерпілих немає. Підозрювані у стрілянині з місця події втекли на автомобілі, який згодом кинули та підпалили. У місті оголошено план «Сирена», підозрюваних розшукують.

За непідтвердженими даними джерел Радіо Свобода у правоохоронних органах, одного із них поліцейські помітили біля Південного вокзалу Харкова. Підозрюваний, помітивши поліцейських, підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм і загинув на місці.

Також джерела у правоохоронних органах повідомили Радіо Свобода, що кілери здійснили замах на Георгія Ісакова, якого вважають соратником організатора бійцівського клубу «Оплот» Євгена Жиліна, вбитого у Москві у 2016 році.



Поки що офіційного підтвердження чи спростування інформації щодо особи загиблого Радіо Свобода не отримало. За однією з версій, убитий у перестрілці – не Ісаков, а Володимир Борох на прізвисько «Тайсон», помічник Ісакова. Сам Ісаков, за цими даними, нині перебуває в лікарні з проникаючим пораненням грудної клітки.

На життя Георгія Ісакова раніше також був скоєний замах. У 2016 році у чоловіка стріляли двоє уродженців Донецької області. Їх та замовника нападу заарештували. У травні 2018 року Ісакова затримувала СБУ за підозрою у зберіганні бойової зброї.