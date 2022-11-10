МВС Білорусі визнало «нацистською символікою» гасло «Жыве Беларусь»

Міністерство внутрішніх справ Білорусі внесло до переліку забороненої нацистської символіки й атрибутики вигук «Жыве Беларусь» («Хай живе Білорусь») і відповідь «Жыве». Постанова опублікована на національному правовому порталі.

У документі вигук названо «колабораціоністським вітанням» і «символом 30-ї гренадерської (піхотної) дивізії Ваффен-СС». При цьому уточнюється, що його супроводжує підняття правої руки з розпрямленою долонею. У документі не йдеться про те, чи вважатиметься нацистським вигук без піднятої правої руки. Це гасло активно використовують представники білоруської опозиції.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, ініціатором заборони був провладний історик та депутат Палати представників Ігор Марзалюк. Він стверджує, що білоруське вітання – калька з нацистського «Зіг хайль».

При цьому, як зазначає білоруська служба, автором гасла «Жыве Беларусь» вважається класик білоруської літератури Янка Купала. Ці слова є в одному з його віршів, написаному 1907 року. Ще до Першої світової війни гасло набуло популярності серед білоруської національної інтелігенції.

Під час Другої світової війни гасло «Жыве Беларусь» використовували не лише колабораціоністи, а й загони радянських партизанів і підпільний друк. Навіть у радянські часи використовувалася його трансформована форма – «Хай живе Радянська Білорусь».

Після приходу до влади Олександра Лукашенка гасло перестало використовуватися державними установами і, навпаки, воно набуло популярності серед прихильників опозиції. При цьому навіть 2020 року привітання звучало на одному із мітингів прихильників Лукашенка.

Минулого року МВС Білорусі заявило, що національний білоруський біло-червоно-білий прапор включать до списку забороненої символіки.