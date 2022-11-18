Словаччина передала Україні вже сім гаубиць – міністр оборони

Словаччина надала Україні вже сьому самохідну гаубицю Zuzana 2, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

«Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена ЗСУ і готова захищати безневинні життя», – написав він у твіттері.

У червні повідомлялось, що Україна і Словаччина уклали контракт на постачання Києву восьми гаубиць Zuzana. Перші чотири такі гаубиці доправили зі Словаччини в Україну вже у серпні.

2 жовтня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про підписання Угоди про виготовлення 16 самохідних гаубиць Zuzana-2, які згодом будуть поставлені в Україну.