Три європейські країни профінансують виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України – міністр оборони

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про підписання Угоди про виготовлення 16 самохідних гаубиць Zuzana-2, які згодом будуть поставлені в Україну.



«Щойно підписав угоду з Данією, Німеччиною, Норвегією, які профінансують виробництво 16 сучасних 155-мм гаубиць Zuzana-2 для України на суму 92 мільйони євро», – написав він у твітері.



За даними ЗМІ, ці САУ поставлять в Україну наступного року.

11 серпня відбулася Копенгагенська конференція, яка проводилася для доповнення співпраці в рамках Контактної групи з питань оборони України. Учасники конференції – 26 країн – вирішили виділити понад 1,5 мільярда євро на підтримку України. Польща, Словаччина та Чехія також погодилися розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншого обладнання.

У червні повідомлялось, що Україна і Словаччина уклали контракт на постачання Києву восьми гаубиць Zuzana. Перші чотири такі гаубиці доправили зі Словаччини в Україну вже у серпні.