У Празі пригадали особистість Гавела виставкою карикатур

У столиці Чехії Празі відкрилася виставка карикатур «Світ малює Гавела», присвячена особистості Вацлава Гавела, першого пострадянського президента Чехословаччини.

Збірник карикатур представляє 130 праць художників із 30 країн світу, зокрема Бельгії, Бразилії, Болгарії, Китаю, Нідерландів, Хорватії, Індонезії, Індії, Ірану, Японії, Колумбії, Швеції. Одна з праць належить українському художникові Сергієві Федьку з Чернігівської області.

«Про виставку карикатур Вацлава Гавела я дізнався на форумі карикатуристів, вирішив узяти участь, тому що завжди глибоко поважав Вацлава Гавела як людину, прозаїка та політика. Поважаю і досі… Про нього можна довго говорити, але більш за все мене вражала його чесність і сміливість у житті та творчості», – розповів художник Федько.

Організатори конкурсу відібрали різноманітні карикатури, що найбільш підкреслюють особистість Вацлава Гавела. Побачити можна від комічних та гумористичних зображень Гавела до вдумливих та серйозних.

«Різні техніки та стилі робіт показують, наскільки Вацлав Гавел був барвистою особистістю. Автори бачать Гавела по-різному, однак цікаво, що жоден з них не висміює його. Це багато про що свідчить» – зазначив голова Чеської асоціації карикатуристів Радован Ракус.

Безкоштовна виставка відбувається у стінах культурного Палацу YMCA в центрі Праги. Чеську організацію YMCA – Християнської асоціації юнаків – у 1921 році заснував батько Гавела, підприємець Вацлав Марія Гавел, подальше життя якого було тісно пов’язане з палацом. Подивитися карикатури іноземних художників можна до 8 січня.

Вацлав Гавел був останнім, дев’ятим президентом Чехословаччини (1989–1992) і першим президентом Чехії (1993–2003). Протягом багатьох років Вацлав Гавел очолював рух за права людини, був серед перших, хто поставив свій підпис під Хартією 77 (Charta 77) – громадською ініціативою, що виступила з критикою комуністичного режиму і ставила своєю метою боротьбу за свободу і права людини.

За свою громадянську позицію був кілька разів ув’язнений (1969, 1977, 1978, 1979 роки), всього в тюрмі відсидів близько п’яти років. Також відомий як драматург і письменник, автор відомих публіцистичних творів «Сила безсилих» (Moc bezmocných, 1978 року), «Листи до Ольги» («Dopisy Olze», 1983 року), п’єс «Аудієнція («Audience», 1975 року), «Відхід» («Odcházení», 2007 року).

Вацлав Гавел помер 18 грудня 2011 року у своєму літньому будиночку в селі Градечек на півночі Чехії. Похований у родинній каплиці на Виноградському цвинтарі в Празі.

Щороку його пам’ять вшановують мільйони чехів по всій країні. На цей день заплановані різноманітні акції – від покладання квітів та запалювання свічок до ходи та публічних читань із творів видатного чеського драматурга, політика і громадського діяча.