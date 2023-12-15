Гаяна та Венесуела домовилися не воювати за Ессекібо

Гаяна та Венесуела домовилися не воювати за багатий на нафту регіон Ессекібо, міжнародно визнаний частиною Гаяни.



Відповідно до спільної заяви двох країн, вони «не будуть погрожувати силою або застосовувати її один проти одного за будь-яких обставин» і «утримаються – словами чи справами – від ескалації конфлікту чи розбіжностей».



У заяві також анонсується продовження переговорів протягом наступних трьох місяців і наголошується, що суперечки вирішуватимуться відповідно до міжнародного права. При цьому Гайана наполягає на ухвалі Міжнародного суду ООН, а Венесуела його не визнає.

Зустріч президента Гаяни Ірфана Алі та президента Венесуели Ніколаса Мадуро відбулася у четвер, 14 грудня, у Кінгстауні. У переговорах взяли участь представники ООН, Карибської спільноти, Організації американських держав, Бразилії та Колумбії.



Алі вдягнув на зустріч браслет із зображенням Гаяни у її міжнародно визнаних кордонах, тобто з Ессекібо у складі. Він заявив, що кордон країни обговоренню не підлягає. «Гаяна не прагне війни, але залишає за собою право працювати з партнерами, щоб забезпечити свій захист», – сказав він. За його словами, обидві сторони прагнуть того, щоб Ессекібо залишався зоною миру.

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро 6 грудня оголосив про приєднання багатого нафтою регіону Ессекібо, розташованого в західній частині сусідньої незалежної держави – Гайани. Це він оголосив на підставі результатів референдуму щодо визнання суверенітету над Ессекібо. Влада стверджує, що понад 95% учасників референдуму погодилися з приєднанням Ессекібо. Однак електоральні експерти та ЗМІ говорять про низьку явку та фальсифікації. Про це пише, зокрема, The Guardian.

Ессекібо займає майже три чверті Гаяни. Венесуела претендує на регіон з 1811 року – відколи вона стала незалежною від Іспанії, а Ессекібо дістався Великобританії, колонією якої була Гайана.