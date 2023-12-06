Мадуро заявив про приєднання до Венесуели регіону Ессекібо в сусідній Гайані

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про приєднання багатого нафтою регіону Ессекібо, розташованого в західній частині сусідньої незалежної держави – Гайани. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, офіційний Каракас вважає її 24-м штатом Венесуели. Мадуро закликав Національну асамблею Венесуели ухвалити закон про захист спірної території, повідомило видання Ultimas Noticias.

Мадуро також доручив венесуельським відомствам, які видають ліцензії на видобуток газу, нафти та корисних копалин, створити на території Ессекібо свої представництва. Нафтовим компаніям, які там працюють, Мадуро дав три місяці для завершення операцій.

«Тільки по-доброму. З повагою до міжнародного права, з повагою до законів, з повагою до добросусідства», – заявив президент Венесуели.

3 грудня у Венесуелі відбувся референдум щодо визнання суверенітету над територією Ессекібо, яку контролює Гайана. Влада стверджує, що понад 95% учасників референдуму погодилися з приєднанням Ессекібо. Однак електоральні експерти та ЗМІ говорять про низьку явку та фальсифікації. Про це пише, зокрема, The Guardian.

У ніч підрахунку голосів голова виборчої комісії Елвіс Аморозо заявив про «перемогу відповіді «так» із явкою, яка перевищує 10,5 мільйона виборців». На референдумі загалом було пʼять питань – і фахівці припускають, що Аморозо говорив про суму голосів, а реальна явка становила 2,1 мільйона виборців. Це трохи більше ніж 10%, отже, референдум не відбувся.

Про «порожні дільниці» в день голосування повідомляли венесуельські та світові медіа. Про явку близько 10% говорять і в Гайані, спираючись на дані розвідки, їх теж цитує The Guardian.

Референдум, який влада Венесуели називала консультативним, проводився всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, який наказував Венесуелі утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гайаною. Ситуація загострилася після 2015 році, коли в Ессекібо було відкрито родовища нафти та газу.

Гайана відмовляється віддавати частину своєї території та не виключає звернення до Ради безпеки ООН по військову допомогу.

Ессекібо займає майже три чверті Гайани. Венесуела претендує на регіон з 1811 року – відколи вона стала незалежною від Іспанії, а Ессекібо дістався Великобританії, колонією якої була Гайана.