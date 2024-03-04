ЄС потребує спільної позиції щодо відмови від російського СПГ – міністр енергетики Іспанії

Європейський Союз повинен узгодити спільну позицію щодо того, як його країни-члени можуть скоротити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), заявила міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера.



«Ми повинні розраховувати на загальний підхід з боку Європейського Союзу, і ми будемо на цьому наполягати», – сказала Рібера перед зустріччю міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.



За її словами, слід діяти набагато жорсткіше щодо імпорту газу з Росії.



Вона закликала до «спільного підходу до того, як скоротити або як заборонити імпорт, що надходить з Росії».





ЄС не ввів санкцій щодо імпорту СПГ, від якого деякі країни-члени досі сильно залежать.

На момент масштабного вторгнення Росії до України 2022 року ЄС значною мірою залежав від російського газу. Загалом, за даними офіційного статистичного управління ЄС, Євростату, у 2021 році Росія забезпечувала понад 40 відсотків імпорту газу до Євросоюзу – від 95 відсотків газу Угорщині до 10 відсотків газу Іспанії.